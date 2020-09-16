Премьеру «Черной вдовы» могут снова перенести

По данным издания, прокат фильма со Скарлетт Йоханссон в главной роли вряд ли стартует в кинотеатрах 5 ноября, как было запланировано ранее.

По информации инсайдеров, новая даты премьеры пока не выбрана, сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Согласно источнику издания, основная причина кроется в отсутствии у массового зрителя особого рвения возвращаться в кинозалы даже после отмены всех ограничительных мер, связанных со сдерживанием коронавирусной инфекции.

В центре сюжета «Черной вдовы» будет история русской шпионки Наташи Романовой. События развернутся в прошлом, поскольку главная героиня фильма, как и Железный человек, погибла в финальных «Мстителях». Черной Вдове придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей.