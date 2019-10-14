Премьером Абхазии стал Валерий Бганба

Во главе правительства Абхазии снова стал Валерий Бганба. Приказ о его назначении премьер-министром подписал избранный на второй срок президент республики Рауль Хаджимба.

Теперь Бганбе предстоит составить свои предложения касательно структуры и персонального состава кабинета министров, уточнил сайт RT.

Валерий Бганба родился в 1953 году в селе Бзыбь Гагрского района Абхазской АССР. Работал на Бзыбском деревообрабатывающем комбинате. Окончил Кубанский аграрный университет (ранее — Кубанский сельхозинститут).

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В 1991-м был избран депутатом Верховного Совета республики Абхазия. Потом руководил администрацией Гагрского района.

Бганба стал спикером парламента Абхазии пятого созыва в 2012 году. С июня по сентябрь 2014-го исполнял обязанности президента республики, а в 2018-м был назначен ее премьер-министром.

Правительство Валерия Бганбы ушло в отставку после вступления в должность президента Абхазии Рауля Хаджимбы, переизбранного на второй срок. Он принес присягу как глава государства на своей инаугурации 9 октября.