Премьером Абхазии стал Валерий Бганба
Теперь Бганбе предстоит составить свои предложения касательно структуры и персонального состава кабинета министров, уточнил сайт RT.
Валерий Бганба родился в 1953 году в селе Бзыбь Гагрского района Абхазской АССР. Работал на Бзыбском деревообрабатывающем комбинате. Окончил Кубанский аграрный университет (ранее — Кубанский сельхозинститут).
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В 1991-м был избран депутатом Верховного Совета республики Абхазия. Потом руководил администрацией Гагрского района.
Бганба стал спикером парламента Абхазии пятого созыва в 2012 году. С июня по сентябрь 2014-го исполнял обязанности президента республики, а в 2018-м был назначен ее премьер-министром.
Правительство Валерия Бганбы ушло в отставку после вступления в должность президента Абхазии Рауля Хаджимбы, переизбранного на второй срок. Он принес присягу как глава государства на своей инаугурации 9 октября.