Премьера Великобритании Джонсона выписали после лечения от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписался. На больничную койку он попал после заражения коронавирусом.

«Премьер-министра выписали из больницы, чтобы он продолжил лечение [в резиденции] в Чекерс», — сообщил телеканал Sky news со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

Издание отмечает, что, несмотря на выписку, премьер-министр пока не сможет вернуться к работе. На этом настояли его лечащие врачи. Обязанности премьер-министра исполняет глава МИД Доминик Рааб.

Джонсон лечился в лондонской больнице Святого Фомы. По словам его представителя, премьер хотел бы поблагодарить персонал этой больницы за «блестящее лечение». Он добавил, что все мысли главы правительства сейчас с теми, кто все еще страдает от COVID-19.

Издание отметило, что у невесты Джонсона Кэрри Симондс, которая через два месяца должна родить, тоже были симптомы COVID-19, но ей не делали тест.

Борису Джонсону 55 лет. 27 марта он объявил, что заразился коронавирусом и поэтому будет самоизолироваться в резиденции на Даунинг-стрит. 6 апреля его госпитализировали в лондонскую больницу Святого Фомы.