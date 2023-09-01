Мир 01 сентября 2023, 21:09 Премьера Польши обвинили в «экономической измене» Оппозиция Польши обвинила премьера Моравецкого в блокировке денег ЕС РИА «Новости»

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Польская партия «Левые» обратилась в прокуратуру из-за экономической измены премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя фракции Кшиштофа Галковского.

Евросоюз заблокировал выдачу денег Польше на национальную программу восстановления после пандемии корнавируса. В ЕС аргументировали отказ в передаче средств проблемами с верховенством права в в стране.

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Галковский сообщил, что некоторое время назад представители партии обратились к Моравецкому, чтобы тот прекратил медлить и выполнил свои обязанности.

Однако этого не произошло. Поэтому, как заверил Галковский, уже 850 дней Польша не может использовать средства из фондов восстановления. Вместо этого республика выплачивает огромные штрафы, наложенные Европейской комиссией, когда могла бы использовать «деньги, которые принадлежат полякам», высказался он.

Поэтому партия подала на премьер-министра заявление в прокуратуру. По мнению представителей фракции, Моравецкий не выполнил свои обязанности и привел «к ущемлению государственных интересов», так как не подал заявление о выплате денег из ЕС.

«Ложь и экономическая измена, так надо называть то, к чему привели премьер-министр Матеуш Моравецкий и команда PiS (правящая партия Польши „Право и справедливость“ — прим. ред.)», — заключил он.

Премьер Польши испугался проникновения в страну бойцов «Вагнера» под видом мигрантов. Он предположил, что «оркестранты» могут устраивать провокации.