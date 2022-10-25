Премьера Польши назвали лицемером после его слов о России и Украине | 360°

Мир 25 октября 2022, 19:23 Премьера Польши назвали лицемером после его слов о России и Украине Пользователей Twitter разозлил пост премьера Польши Моравецкого о России и Украине РИА "Новости"

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Пользователи польского сегмента Twitter раскритиковали запись премьер-министра страны Матеуша Моравского о поддержке Украины. Количество комментариев под постом политика за несколько часов превысило 150. Политика уличили в лицемерии и отказе думать о проблемах своей страны.

«Любой, кто не поддерживает Украину, либо предал ценности нашей цивилизации, либо был одурачен Россией; или же и то, и другое», — написал Моравецкий. Часть пользователей такая формулировка оскорбила.

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«Могли бы вы поддержать Польшу и поляков? Всего раз в неделю? А может быть, мы мешаем „творить благодать“ американцам?» — задал вопрос один из комментаторов. Его поддержал еще один пользователь.

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«У вашей цивилизации два центра — один на Уолл-стрит, а другой в Палестине», — заметил он.

Премьер-министру напомнили, что в XX веке жители Польши сильно пострадали от группировок украинских националистов, а сейчас глава правительства заявляет про их поддержку.

«Тот, кто слепо поддерживает другие страны, а не государство, премьер-министром которого он является, — предатель», — написал один из пользователей.

Также Моравецкого обвинили в двойных стандартах.

«Вы поддерживали Украину, когда начался этот конфликт??? Встреча с Орбаном, Ле Пен и Сальвини показала, какова ваша истинная ценность — лицемерие», — подчеркнул автор сообщения.

Другой участник обсуждения заметил, что у поляков совсем другие ценности, нежели те, что декларирует правительство страны.

«Хорошо сказано, но с одной разницей: ваши ценности не наши», — подчеркнул он.

«Политики живут в этом пузыре, где „вы либо за нас, либо против нас“. Многие из нас не поддерживают ни то, ни другое и не считают это предательством, поскольку они не соответствуют нашим ценностям», — добавил еще один комментатор.