Премьера Новой Зеландии отказались пускать в кафе

Утром 16 мая новозеландский политик хотела посидеть в кафе Olive. Однако сотрудники кафе отказали ей, потому что все столики были уже заняты. Гейфорд понял свой промах и взял вину на себя, потому что заранее не забронировал место.

Владелец кафе подтвердил изданию, что менеджер сначала отказал влюбленным. Однако спустя несколько минут столик освободился, поэтому работники догнали пару на улице и предложили вернуться. По словам владельца заведения, так они поступают в отношении всех клиентов.

«Она [Ардерн] была любезна со всем персоналом, и с ней обращались как с обычным клиентом», — рассказали очевидцы.

По новым правилам, введенным из-за коронавируса, гости ресторанов должны соблюдать социальную дистанцию. Также теперь запрещено сидеть у барной стойки.

Новая Зеландия отменила режим ЧП, введенный из-за коронавируса, 13 мая. Теперь в стране действует второй уровень ограничений в условиях карантина. Школы и университеты откроются 18 мая, а бары — 21 мая.