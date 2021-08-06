Премьера карибской страны ранили во время протестов

Премьер-министра карибского государства Сент-Винсент и Гренадины ранили во время протестов. Постаревшего Ральфа Гонсалвеса забрали в больницу для оказания медицинской помощи.

По информации портала news764, Гонсалвеса ранили во время протестной акции в столице страны Кингстауне. Жители выступили против принятия поправки к закону об общественном здравоохранении.

Во время протеста премьер попытался прорваться через разъяренную толпу. В итоге его ранили, после чего отвезли в одну из больниц. В соцсетях опубликовали фотографию Гонсалвеса в медицинском учреждении. К медикам премьера доставили в окровавленной белой рубашке.

Источник фото: twitter.com

Как отметил портал, к работе службы безопасности премьера уже возникли вопросы, так как они позволили ему пойти в толпу демонстрантов. Местные жители выступают против поправки к закону, так как она сделает вакцинацию от коронавируса обязательной для определенных категорий работников. При этом правительство заявило, что обязательной вакцинации не будет.

Сент-Винсент и Гренадины — государство, расположенное в южной части Карибского моря. Эта страна находится на острове Сент-Винсент и цепи более мелких островов.