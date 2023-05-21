Мир 21 мая 2023, 04:49 Премьера Канады назвали клоуном за странное поведение в Сеуле Премьер Канады Трюдо «раздвинул ноги» на встрече с южнокорейским коллегой YouTube

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Премьер-министра Канады за его странное поведение в Сеуле назвали клоуном — Джастин Трюдо широко расставил ноги на встрече с председателем Нацсобрания Республики Корея Ким Джин Пе. На это обратил внимание обозреватель Toronto Sun Лорн Гюнтер.

Канадский премьер расставил ноги, пытаясь сравняться в росте с южнокорейским политиком, этим он вызвал смех у присутствующих. Журналист задался вопросом, когда канадцы перестанут позволять шуту-премьеру представлять страну на международной арене.

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«Являясь в лучшем случае интеллектуальным легковесом на родине, Джастин Трюдо становится клоуном, когда уезжает за границу», — написал обозреватель.

Трюдо, по мнению Гюнтера, уничтожил своей бессмысленной политикой то влияние, которое Канада имела ранее.

Премьер-министр Канады побывал в Сеул с трехдневным визитом перед поездкой на саммит G7 в Хиросиму.

Введенные в апреле санкции Канады против России назвали жестом пустого символизма. Рестрикции не имеют влияние ни на россиян, ни на предприятия РФ.