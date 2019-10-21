Премьера Испании встретили в Барселоне митингом. Видео

Исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес прибыл в Барселону, чтобы навестить раненных в ходе протестов полицейских. В больнице его встретили митингом. Работники учреждения требовали отменить приговоры политикам Каталонии, которых осудили за причастность к организации незаконного референдума о независимости. Видео попало в распоряжение «360».

Митинг также проходил на улице возле больницы. Движение перекрыли представители полиции.

В ролике, попавшем в распоряжение «360», видно, как правозащитник хватает одного из митингующих, раскручивает и бросает на землю. На защиту товарища бросаются другие протестующие. А на подмогу полицейскому — его коллеги. Начинается массовая драка.

Беспорядки в Каталонии начались 14 октября, после того как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам. Их признали виновными в причастности к проведению референдума по вопросу независимости в 2017 году. Местные жители выступают против и требуют отменить приговоры. В ходе столкновений в различных городах Каталонии за неделю пострадали несколько сотен человек. Около 200 были задержаны.