Премьера и временного президента Мали освободили

В Мали освободили временного президента страны Ба Ндау и главу правительства Моктару Уан. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на иностранные СМИ.

«Временный президент и премьер-министр (Мали) были освобождены сегодня ночью около 1:30 по местному времени (04:30 мск). Мы сдержали свое слово», — обозначил представитель вооруженных сил.

Отмечается, что освобождение политиков подтвердили члены их семей.

RT напомнил, что ранее малийские военнослужащие арестовали Ба Ндау и Моктару Уан и перевезли их на военную базу.