Мир 20 января 2023, 23:52 Премьера Британии Сунака оштрафовали за непристегнутый ремень Полиция оштрафовала премьер-министра Британии Сунака за непристегнутый ремень РИА «Новости»

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунаку ехал на пассажирском сиденье, не пристегнув ремень безопасности. Полиция графства Ланкашир выписала ему штраф, сообщил ТАСС.

«После появления в социальных сетях видео, показывающего, как человек не использует ремень безопасности, будучи пассажиром находящейся в движении машины в Ланкашире, мы направили 42-летнему мужчине условное предложение оплаты штрафа», — сказано в сообщении полиции.

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Накануне Сунак опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором объявляет об увеличении инвестиций в экономику региона. На видео он появился не пристегнутым на заднем сиденье автомобиля во время движения.

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Позже представитель главы правительства принес от его имени извинения. После того как правоохранители выписали штраф, канцелярия премьера сообщила, что Риши Сунак оплатит его.

Первым премьер-министром, которого оштрафовали во время нахождения у власти, был Борис Джонсон. Ему штраф выписали за участие в вечеринках с алкоголем, которые проходили в разгар пандемии, несмотря на коронавирусные ограничения. Аналогичное наказание ждало и Сунаку, который на тот момент занимал должность министра финансов.