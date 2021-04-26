Партия «Мой шаг» выдвинула Пашиняна на пост премьера Армении

Ушедший в отставку с поста премьера Армении Никол Пашинян будет претендовать на эту должность от партии «Мой шаг». Голосование должно пройти в парламенте республики 3 мая, сообщил «Интерфакс».

Как пояснили в пресс-службе фракции, отставка и выдвижение Пашиняна на пост премьер-министра Армении были необходимы для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

По действующему законодательству, в случае отставки премьера Армении, парламент страны должен в течение семи дней выдвинуть кандидатов на этот пост, после чего проводятся выборы.

Если глава правительства не будет выбран через семь дней, назначение новое голосование. В случае, если премьера снова не могут избрать большинством голосов, происходит роспуск парламента. Следующий этап — назначение даты голосования внеочередных парламентских выборов.

О своем уходе в отставку Пашинян заявил 25 апреля. При этом он обратил внимание, что продолжит выполнять обязанности до момента проведения внеочередных выборов в президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства страны.