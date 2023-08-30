Мир 30 августа 2023, 09:00 Премьер Венгрии заявил об упущенной возможности принять Украину в НАТО Премьер Венгрии Орбан: Запад упустил возможность принять Украину в НАТО РИА «Новости»

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Западные страны много лет назад упустили возможность принять Украину в НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеведущему Такеру Карлсону. Теперь, по мнению политика, они не могут себе это позволить, сообщил ТАСС.

Орбан выразил уверенность, что саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году был единственной возможностью интегрировать Украину в альянс. Но тогда члены блока отложили принятие решения.

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«Мы упустили историческую возможность [принять Украину в НАТО]. Это окно возможностей уже закрыто, мы не можем этого сделать», — подчеркнул премьер Венгрии.

По его словам, что столь протяженная граница, которая есть между Россией и Украиной, если та будет в НАТО, будет означать международную угрозу для всех. Даже для США, указал он.

Политик указал и на то, что альянсу нужно забыть об интеграции Украины в НАТО и договариваться с Россией о новой структуре безопасности.