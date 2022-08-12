Премьер Венгрии сорвал овации в США во время речи о традиционном браке

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на конференции консерваторов в американском штате Техас, что его страна защищает институт брака. Он напомнил, что это установленные отношения между мужчиной и женщиной. Участники мероприятия аплодировали его речи стоя.

«Самая важная база нашего существования — это семья и нация. Венгрия защищает институт брака как добровольно установленные отношения между мужчиной и женщиной. Семейные узы основаны на браке или отношениях между родителями и детьми», — сказал он. Его процитировал Telegram-канал журналиста Дмитрия Смирнова «Пул № 3».

Орбан напомнил, что мать — это женщина, а отец — это мужчина. Он попросил людей, представляющих другие ценности, оставить «наших детей в покое». По его словам, тут нет места для дискуссии. Консерваторы поддержали венгерского политика.

Премьер-министр Венгрии прилетел в США еще на прошлой неделе. Он провел переговоры с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась в имении экс-главы Белого дома в Бедминстере, штат Нью-Джерси.