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    21 декабря 2021, 18:34

    Премьер Венгрии рассказал о своем намерении встретиться с Путиным

    Арина Бобкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о своем намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на агентство Reuters.

    Провести беседу он хочет в начале 2022 года.

    «Премьер-министр Венгрии заявил, что встретится с российским президентом Путиным в начале следующего года», — отметили в агентстве.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о расширении полномочий сотрудников полиции. Теперь сотрудники органов могут представляться задержанным уже после того, как те прекратят совершать противоправные действия.