Премьер Венгрии рассказал о своем намерении встретиться с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о своем намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на агентство Reuters.

Провести беседу он хочет в начале 2022 года.

«Премьер-министр Венгрии заявил, что встретится с российским президентом Путиным в начале следующего года», — отметили в агентстве.

Ранее Владимир Путин подписал указ о расширении полномочий сотрудников полиции. Теперь сотрудники органов могут представляться задержанным уже после того, как те прекратят совершать противоправные действия.