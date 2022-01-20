Премьер Венгрии Орбан приедет в Россию для обсуждения газового контракта

Глава венгерского правительства Виктор Орбан приедет в Россию на встречу с президентов Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Петера Сийярто.

По данным РИА ФАН, Орбан приедет в Россию 1 февраля. Основной темой переговоров станут газовый контракт и строительство строительстве АЭС «Пакш-2».

«Мы также хотели бы обсудить расширение нашего контракта на поставки газа, чтобы увеличить объемы, потому что нам, учитывая энергетический кризис, было бы выгодно увеличить объемы сейчас», — уточнил Сийярто.