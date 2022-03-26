Премьер Венгрии Орбан объяснил недовольному Зеленскому отказ расширять санкции против РФ

Венгрия выступает только на своей стороне и намерена держаться подальше от конфликта, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью местному каналу М1. Так он ответил на обращение президента Украины Владимира Зеленского, недовольного отказом Венгрии поддержать санкции против России.

Венгерские власти выступили против расширения санкций на энергосектор и закрытия неба над Украиной, а также не поставляет в Киев оружие, потому что хочет «защитить собственные национальные интересы», подчеркнул Орбан. Он назвал позицию Украины «совершенно понятной», отметив, что страна просит «вмешательства НАТО, начала воздушной войны, поставок оружия».

«Однако мы не украинцы, не русские — мы венгры. На вопрос, на чьей стороне выступает Венгрия, ответ такой: на стороне Венгрии. Мы помогаем попавшим в беду, но хотим обеспечить, защитить собственные национальные интересы», — пояснил премьер.

По словам Орбана, некоторые страны хотели бы, чтобы НАТО или ЕС «в какой-либо степени или даже силой» участвовали в конфликте.

«Венгрии каждый раз приходится снова и снова отстаивать свои национальные интересы. Мы хотим это делать и дальше», — резюмировал Виктор Орбан.

О том, что Венгрия не поддержит санкции, распространяющиеся на поставки энергетических ресурсов из России, стало известно 22 марта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что страна «хочет оставаться в стороне», и добавил, что создание бесполетной зоны над Украиной создаст риск «воздушной войны».