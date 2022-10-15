Премьер Венгрии Орбан: Евросоюз потратит огромные средства на энергоносители из США | 360°

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Премьер Венгрии Орбан: Евросоюз потратит огромные средства на энергоносители из США

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Антироссийские санкции негативно скажутся на Европе, так как страны начнут переплачивать огромные суммы за американское топливо. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на радио Kossuth.

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По словам политика, ситуация в мире является крайне выгодной для Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что американский газ стоит в пять-десять раз дешевле по сравнению с ценой, по которой его приобретают европейские страны.

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