Премьер Венгрии объявил о победе правящего альянса на выборах в парламент страны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на выборах ФИДЕС в союзе с Христианско-демократической народной партией (ХДНП). Он отметил, что сейчас было много тех, «с кем надо было сражаться». В их числе он назвал и президента Украины. Трансляцию выступления Орбана вел канал М1.

Орбан возглавляет ФИДЕС. По его словам, партия одержала такую победу, «что даже с Луны видно».

«Дорогие друзья, эта победа еще и потому останется незабываемой до конца нашей жизни, что сейчас было очень много тех, с кем надо было сражаться: „левые“ дома, „международные левые“ за границей, брюссельские бюрократы, все финансовые организации империи Сороса, международные СМИ и в конце концов даже украинский президент», — привело его слова РИА «Новости».

После подсчета почти 88% голосов ФИДЕС-ХДНП набирает около 68% голосов, следует из данных Национального избирательного комитета. Оппозиция получает 28%.

Петер Марки-Заи — кандидат в премьер-министры Венгрии — признал поражение на выборах.

Ранее Орбан заявил, что экономическая ситуация в стране может значительно ухудшиться в случае введения санкций против энергетического импорта из России. Если государству придется отказаться от российских энергоресурсов, то, как уверен премьер, в Венгрии закроются предприятия, а многие люди потеряют работу.