Мир 14 апреля 2023, 10:06 Премьер Венгрии назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане Премьер Венгрии Орбан: Украина стала несуществующей страной в финансовом плане РИА «Новости»

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Украина в финансовом плане является несуществующей страной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, как только Соединенные Штаты и Европа прекратят поддерживать республику, конфликт завершится, сообщило РИА «Новости».

Орбан обратил внимание, что европейские страны пускают на содержание Украины десятки миллиардов долларов. Это не может продолжаться бесконечно, предупредил премьер Венгрии.

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В конце февраля Орбан выступил с заявлением о том, что считает своими политическими противниками тех, кто стал сторонниками украинского конфликта.

По его словам, такие страны и международные объединения не заинтересованы в том, чтобы кризис разрешился мирным путем.

К таким он отнес США, власти ЕС и ряд крупных компаний, которые наращивают свою прибыль в результате введения санкций против России.