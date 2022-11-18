Мир 18 ноября 2022, 11:16 Премьер Венгрии назвал санкции ЕС шагом к войне Премьер-министр Венгрии Орбан: санкции — это выбор стороны в возможной войне flickr

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Санкции Евросоюза против России — это шаг к войне. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Санкционная политика — это шаг к войне», — заявил он.

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Орбан подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине нужны не ограничительные меры, а мирные переговоры. Он уверен: если кто-то вмешивается в конфликт с помощью санкций, то «становится на позицию той или иной стороны и делает шаг к войне».

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Ранее Виктор Орбан заявил, что европейские государства втягиваются в конфликт на Украине. Евросоюз снабжает Украину оружием, а теперь готовит украинских военных в рамках тренировочной миссии. А экономическое бремя полностью легло на простых европейцев.

Решения Брюсселя по Украине критиковала и глава Минюста Венгрии Юдит Варга. По ее словам, руководство ЕС раздуло украинский конфликт до гигантских масштабов.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поддержавшие санкции лидеры стран ЕС должны уйти в отставку. Он призвал отменить санкционную политику.