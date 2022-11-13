Мир 13 ноября 2022, 08:38 Премьер Великобритании заявил, что раскритикует Россию на саммите G20 в Индонезии Telegraph: премьер Великобритании Сунак пообещал подвергнуть критике Россию на саммите G20 РИА «Новости»

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что намерен раскритиковать Россию за ее действия на Украине. Для этого политик планирует использовать площадку саммита G20, сказано в заявлении главы британского правительства, которое опубликовала газета The Daily Telegraph.

«На этом саммите G20 не будет все как обычно. Мы подвергнем критике режим Путина», — отметил Сунак.

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Он заявил о якобы разрушительных действиях России в отношении международного сотрудничества и в вопросах суверенитета стран.

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«Мы разоблачим глубокое презрение к той форме международного сотрудничества и уважения суверенитета, которую представляют форумы наподобие G20», — подчеркнул Сунак.

Ранее The Daily Telegraph написала, что представители Великобритании и других стран Евросоюза собираются бойкотировать выступления российской делегации на саммите Группы двадцати: покинуть зал во время речи.

Ранее Сунак призвал «высказать недовольство» российским чиновникам на G20. Саммит Группы двадцати пройдет на Бали 15-16 ноября.