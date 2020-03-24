Премьер Великобритании ввел в стране карантин

Как ранее в Германии, британские власти запретили жителям собираться более чем по два человека. Покидать свои дома можно будет «по очень ограниченному числу поводов».

В стране закроют большинство магазинов. Работать будут лишь те, которые продают товары первой необходимости.

Запрещается проведение свадеб и других общественных мероприятий. Исключение сделано только для похорон.

Британская полиция сможет право задерживать нарушителей карантина, а также разгонять несанкционированные акции.

Карантин вводится минимум на три недели, после этого условия могут смягчить, если ситуация с коронавирусом в стране улучшится.

По данным на вечер 23 марта, число заразившихся коронавирусом британцев превысило 6,6 тысячи человек. За сутки заразились около тысячи жителей Соединенного Королевства. Число смертей увеличилось на 54, до 335 случаев.