Премьер Великобритании сдаст свой дом в аренду

Британский премьер-министр Борис Джонсон позволит арендовать свое жилище в графстве Оксфордшир. Оно находится недалеко от Лондона. Об этом сообщил The Times.

Жилище имеет четыре комнаты, там есть камин, кухня, бассейн и даже теннисный корт. Помимо этого, на территории дома есть зимний сад. Стоимость съема будет стоить 4250 фунтов в месяц, что примерно равняется 450 тысячам рублей. Также одним из условий является сдача жилья на срок от года. В объявлении добавили, что неподалеку имеются приятные места для прогулок и пабы.

Издание рассказало, что премьер-министр приобрел здание в 2003 году, когда его цена была 690 тысяч фунтов, что приблизительно равняется 73 миллионам рублей. Сейчас цена подросла и рыночная стоимость жилья оценивается в 1,2 миллиона фунтов, что по нынешнему курсу составляет 127 миллионов рублей.

Джонсон с невестой Кэрри Саймондс проживаются в резиденции на Даунинг-стрит. Семья не может вернуться в Оксфордшир из-за ситуации с коронавирусом, напомнили в «Газета.ru».