Премьер Великобритании рассказал о предложении Зеленскому убежища

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагали убежище в Великобритании. Но лидер страны отказался, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Мы обсуждали все это давным-давно. Одной из первых тем был вопрос, что случится, если все пойдет плохо. Должен сказать, что Владимир [Зеленский] всегда был предельно ясен: он [заявил, что] обязан украинскому народу, собирается оставаться там, чтобы позаботиться о них», — рассказал Джонсон в интервью изданию The Sunday Times.

Он также не исключил, что может приехать на Украину, несмотря на проведение спецоперации. По словам премьера Великобритании, он горит желанием поддержать Зеленского любым способом.

«Я не знаю, будет ли [визит] действенным способом продемонстрировать мою поддержку, но со стратегической, политической, экономической и моральной точек зрения чрезвычайно важно, чтобы Путин потерпел неудачу, а Зеленский преуспел», — заявил Джонсон.

Ранее украинский лидер отмечал, что пришло время восстанавливать территориальную целостность страны. Так он прокомментировал переговоры с российской делегацией.