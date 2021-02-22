Премьер Великобритании назвал 4 условия отмены ограничений

Власти Великобритании отменят введенные из-за коронавируса ограничительные меры только при выполнении четырех условий. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Мы определили четыре ключевые условия, которые должны будут выполняться на каждой стадии осуществления плана», — привел слова Джонсона ТАСС.

Британский премьер пояснил, что на каждом этапе власти будут принимать решения исходя из последних данных. Своими действиями они не хотят свести на нет уже достигнутые успехи. Также Джонсон подчеркнул, что власти не намерены сделать бессмысленными жертвы, на которые пришлось пойти всем.

Среди четырех условий премьер назвал успешное продолжение вакцинации населения, а также наличие данных о снижении смертности и числа новых случаев ковида в результате вакцинации. Кроме того, власти должны увидеть отсутствие угрозы перегрузки системы здравоохранения и информации о фундаментальном изменении ситуации из-за новых штаммов.

Сейчас в Великобритании ожидают объявления отмены части ограничений с 8 марта. В стране должны возобновить занятия в школах и разрешить жителям встречаться с одним человеком, который не проживает вместе с ними.