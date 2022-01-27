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    27 января 2022, 03:08

    Премьер Великобритании Джонсон не уйдет в отставку из-за скандала с вечеринками во время локдауна

    Дарья Морозова

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет уходить в отставку из-за скандала с вечеринками в его резиденции в период локдауна. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным НСН, информация о вечеринках стала известна в декабре. Джонсон публично извинился, но оппозиция требует его отставки.

    Премьер отметил, что уходить не планирует, а также посоветовал обратить внимание на ситуацию с Украиной.