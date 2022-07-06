Премьер Великобритании Джонсон лишился поддержки избирателей

Британский премьер-министр Борис Джонсон может уйти в отставку в ближайшее время. Он потерял поддержку как избирателей, так и других политиков. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Социологическая служба YouGov провела опрос, в ходе которого выяснила, что 69% жителей страны выступают за отставку Джонсона. Не поддерживают политика и его коллеги. Накануне правительство покинули глава казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Давид. Политики заявили, что причиной их отставки послужило нежелание работать с премьер-министром. Оба политика намекнули на некомпетентность Джонсона.

«Общественность справедливо ожидает, что правительство будет работать должным образом, компетентно и серьезно. Я признаю, что это, возможно, моя последняя министерская должность, но за стандарты работы кабмина стоит бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку», — отметил Риши Сунак.