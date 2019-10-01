Премьер Украины: железнодорожное сообщение страны почти уничтожено

«Инфраструктура, которая нам досталась от Советского Союза, почти уничтожена. Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители», — сказал Гончарук.

По оценкам премьер-министра, «Укрзализныця», компания украинских железных дорог, истощена на 90%. Также он указал, что ежедневно на Украине горят локомотивы, не хватает составов для реализации потребностей бизнеса.