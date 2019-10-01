Премьер Украины: железнодорожное сообщение страны почти уничтожено
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что железные дороги в стране почти уничтожены. Составов не хватает для удовлетворения потребностей экономики, сообщил сайт Life со ссылкой на УНИАН.
«Инфраструктура, которая нам досталась от Советского Союза, почти уничтожена. Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители», — сказал Гончарук.
По оценкам премьер-министра, «Укрзализныця», компания украинских железных дорог, истощена на 90%. Также он указал, что ежедневно на Украине горят локомотивы, не хватает составов для реализации потребностей бизнеса.