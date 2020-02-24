    24 февраля 2020, 13:14

    Премьер Украины заявил, что ипотеку могут выплатить только преступники

    Нина Петлинова

    Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что молодые люди в стране не могут купить жилье даже в ипотеку из-за слишком высоких процентов. Кроме того, многим из них могут просто не одобрить заявку.
    Премьер Украины заявил, что ипотеку могут выплатить только преступники

    Об этом Гончарук заявил во время программы «Реальная политика с Евгением Киселевым».

    «Молодым семьям (…) даже кредит могут не дать. Рынок ипотеки просто недоступен», — заявил он.

    Политик отметил, что погасить ипотеку при таких условиях могут только те граждане Украины, которые связаны с преступным бизнесом.

    Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ​​ипотеку

    Алексей Гончарук.

    Премьер-министр страны подчеркнул, что снижение процентов по ипотеке станет одной из приоритетных задач правительства Украины на ближайший год. Планируется, что ставка опустится до 10% годовых и ниже.

    Другой ключевой задачей, которую поставил Владимир Зеленский, является борьба с бедностью. В конце октября 2019 стало известно, что страну признали беднейшей в Европе.