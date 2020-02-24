Премьер Украины заявил, что ипотеку могут выплатить только преступники
Об этом Гончарук заявил во время программы «Реальная политика с Евгением Киселевым».
«Молодым семьям (…) даже кредит могут не дать. Рынок ипотеки просто недоступен», — заявил он.
Политик отметил, что погасить ипотеку при таких условиях могут только те граждане Украины, которые связаны с преступным бизнесом.
Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ипотекуАлексей Гончарук.
Премьер-министр страны подчеркнул, что снижение процентов по ипотеке станет одной из приоритетных задач правительства Украины на ближайший год. Планируется, что ставка опустится до 10% годовых и ниже.
Другой ключевой задачей, которую поставил Владимир Зеленский, является борьба с бедностью. В конце октября 2019 стало известно, что страну признали беднейшей в Европе.