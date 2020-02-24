Премьер Украины заявил, что ипотеку могут выплатить только преступники

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что молодые люди в стране не могут купить жилье даже в ипотеку из-за слишком высоких процентов. Кроме того, многим из них могут просто не одобрить заявку.

Об этом Гончарук заявил во время программы «Реальная политика с Евгением Киселевым».

«Молодым семьям (…) даже кредит могут не дать. Рынок ипотеки просто недоступен», — заявил он.

Политик отметил, что погасить ипотеку при таких условиях могут только те граждане Украины, которые связаны с преступным бизнесом.

Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ​​ипотеку Алексей Гончарук.

Премьер-министр страны подчеркнул, что снижение процентов по ипотеке станет одной из приоритетных задач правительства Украины на ближайший год. Планируется, что ставка опустится до 10% годовых и ниже.

Другой ключевой задачей, которую поставил Владимир Зеленский, является борьба с бедностью. В конце октября 2019 стало известно, что страну признали беднейшей в Европе.