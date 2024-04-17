Мир 17 апреля 2024, 20:34 Премьер Украины «призвал» Запад защитить города России от ударов ВСУ Шмыгаль по ошибке призвал Запад защитить города России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил оговорку, призвав страны Запада поставить Украине комплексы ПВО «для защиты российских городов». Инцидент произошел во время его выступления на Форуме американо-украинского партнерства в Вашингтоне.

«Нам нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города», — сказал чиновник.

Реклама

Заметив свою ошибку, он заявил, что комплексы нужны для защиты городов Украины, в которых расположены промышленные комплексы.

Шмыгаль ранее заявил, что украинские власти не перенаправят выделенные на телемарафон деньги на нужды ВСУ. Петиция с требованием направить бюджетные средства, предназначенные для финансирования украинского телемарафона на закупку техники для армии, набрала почти 30 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.