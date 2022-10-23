Премьер Украины предупредил, что ее жители могут лишиться зарплат без поддержки ЕС | 360°

Мир 23 октября 2022, 10:18 Премьер Украины предупредил, что ее жители могут лишиться зарплат без поддержки ЕС Премьер Украины Шмыгаль: жители страны могут лишиться зарплат и пенсий без поддержки ЕС Unsplash

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Украинцы могут лишиться зарплат и пенсий, если Евросоюз прекратит финансовую поддержку страны. Об этом сообщил ее премьер-министр Денис Шмыгаль изданию Frankfurter Allgemeine Sunday.

Политик заявил, что если страны Евросоюза не передадут Украине обещанные девять миллиардов рублей, ее жители могут лишиться всех социальных выплат. Он пояснил, что большая часть получаемой финансовой помощи идет именно на соцвыплаты. При «крайне негативном сценарии» украинцы останутся без зарплат и пенсий. Даже небольшая задержка выплат грозит «ужасными последствиями», подчеркнул Шмыгаль.

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Ранее СМИ писали, что страны G7 не предложили конкретных мер помощи Украине на фоне начавшихся обстрелов, хотя общими словами пообещали «финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку».

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