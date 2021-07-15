Премьер Украины представил возможного преемника Авакова

Украинский премьер Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении депутата от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского главой МВД Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний.

«Информирую, что в Верховную раду Украины поступило представление от премьер-министра Украины о назначении министром внутренних дел Украины Монастырского Дениса Анатольевича», — сообщила Туний. Ее процитировало РИА «Новости».

Кандидатуру Монастырского ранее предложил президент страны Владимир Зеленский, партия «Слуга народа» его поддержала. Монастырский — юрист и эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. Он родился 12 июня 1980 года в Хмельницком. Получил степень кандидата юридических наук. Монастырский преподавал в Хмельницком университете управления и права, а также возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.

Нового главу МВД Украины стали искать после того, как 14 июля действующий глава ведомства Арсен Аваков заявил о своей отставке. Рада уже утвердила его отставку.