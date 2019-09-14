Премьер Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря

Правительство Украины решило реализовать несколько масштабных инфраструктурных проектов. Вот один из них: соединить водным путем Балтийское и Черное моря. Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Глава МИД Украины отказался проводить в Донбассе фейковые выборы Подробнее

Украина готовит несколько амбициозных инфраструктурных проектов, переговоры уже начались, сообщило РИА «Новости». Так, например, Киев хочет попробовать построить водный путь, который соединит Балтийское и Черное моря. По мнению Гончарука, этот задумка реальна.

«Есть 40 водных путей, о которых нужно договориться с Польшей и Белоруссией. А чтобы с ними договориться, надо строить конструктивные отношения», — отметил он.

С таким заявлением Гончарук выступил на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Гончарук получил должность премьер-министра Украины 29 августа. За него проголосовали 290 депутатов Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов. До этого он работал внештатным советником вице-премьера Украины Степана Кубива, а 28 мая 2019 года получил пост заместителя главы администрации президента. С 25 июня 2019-го занимал пост руководителя офиса президента.