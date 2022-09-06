Премьер Украины назвал сумму ущерба стране от боевых действий | 360°

Мир 06 сентября 2022, 12:38 Поделиться Telegram

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Viber Премьер Украины назвал сумму ущерба стране от боевых действий Премьер Украины Шмыгаль: ущерб стране от боевых действий достиг 326 миллиардов долларов РИА «Новости»

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Украина в результате боевых действий с начала спецоперации понесла ущерб в 326 миллиардов долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании Совета ассоциации ЕС. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, украинские власти оценили ущерб совместно с экспертами Всемирного банка. Шмыгаль отметил, что на восстановление разрушенной инфраструктуры необходимо 105 миллиардов долларов.

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Президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого месяца заявил, что на восстановление страны потребуется 800 миллиардов долларов. Это на 200 миллиардов больше суммарного ВВП Украины за 2021 год.

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Ранее Еврокомиссия предлагала профинансировать большую часть работ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала восстановление Украины моральным долгом европейцев. По данным СМИ, некоторые страны Евросоюза выразили опасение по поводу того, что на восстановление страны уйдут огромные усилия. Кроме того, в ЕС не было соглашения о том, как собирать средства.

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