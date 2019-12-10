Премьер Украины Гончарук заговорил о «газовой войне» с РФ

По его словам, Киев достиг своей цели в газовом вопросе — эта тема оказалась выведена за пределы обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Он отметил, что не видит ничего страшного в том, что украинская сторона не договорилась о новом контракте по газу во время саммита «нормандской четверки» в Париже.

«Украина будет продолжать договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с „газовой войной“. Но мы полностью к этому готовы: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а «Северный поток — 2» недостроен», — написал Гончарук. Он заметил, что Украина рассчитывает на подписание долгосрочного газового контракта.

Саммит лидеров «нормандской четверки», в которую входят Франция, Германия, Украина и Россия, прошел во французской столице в ночь с 9 на 10 декабря. Во время переговоров российская и украинская стороны разговаривали о поставках газа. После этого глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что, по его данным, Москва и Киев не пришли ни к какому решению. В свою очередь, исполнительный директор компании Юрий Витренко добавил, что стороны «договорились продолжать договариваться».

Контракт на поставку российского газа на Украину заканчивается в конце декабря 2019 года. Новый документ так до сих пор и не подписан. Россия настаивает на годичном договоре, Украина хочет получить долгосрочный контракт.