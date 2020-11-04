Премьер Словении поздравил Трампа с победой, не дожидаясь результатов

Премьер-министр Словении Янез Янша поздравил Дональда Трампа с переизбранием на пост президента США. Он сделал это, не дожидаясь результатов выборов, — во многих штатах до сих пор идет подсчет голосов.

Он опубликовал поздравление в своем Twitter.

«Совершенно ясно, что американский народ избрал Дональда Трампа и [вице-президента] Майка Пенса еще на четыре года. Чем больше затягиваний и отрицания фактов со стороны центральных СМИ, тем более крупным будет окончательный триумф президента США», — написал он.

Янша также поздравил Республиканскую партию с сильными результатами, которые она показала на всей территории Америки. По последним расчетам Fox, демократ Джо Байден получил 238 голосов выборщиков, в то время Дональд Трамп — 213. Для победы одному из них необходимо набрать не менее 270 голосов.

Словения — родина первой леди США Меланьи Трамп, супруги Дональда Трампа. Из-за этого страна с повышенным вниманием относится к президентской чете Америки.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Американцы избрали не только президента и вице-президента, но и всех 435 членов Палаты представителей. Кроме того, они выбрали примерно треть Сената, губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.