Премьер Словакии захотел поменяться постами с главой Минфина

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что готов поменяться постами с главой Министерства финансов страны Эдуардом Хегером. Об этом он сказал журналистам вечером 28 марта, его слова процитировало РИА «Новости».

«На заседании руководства нашей партии „Обычные люди и независимые личности“ я заявил о том, готов покинуть пост премьера и поменяться местами с Эдуардом Хегером, то есть он станет премьером, а я займу пост главы Минфина», — сказал Матович.

При этом Хегер уже согласился с этой идеей. Он отметил, что готов стать премьер-министром страны. Сегодня вечером он должен встретиться с руководством других партий правящей коалиции — они уже одобрили такую рокировку, которая позволит решить правительственный кризис.

Ранее глава Минэкономики Рихард Сулик, который ушел в отставку, сообщил, что первый год управления кабинетом министров Матовичем можно назвать хаосом. Он заявил, что у премьера не хватает способностей для такой должности.

Ситуация в стране обострилась после того, как 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он не поставил заранее в известность ни президента страны, ни других членов правительства, напомнил Nation News.