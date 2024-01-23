Мир 23 января 2024, 23:00 Премьер Словакии рассказал, почему выбрал для визита Ужгород, а не Киев Фицо: Ужгород выбрали для визита из-за близости к Словакии РИА «Новости»

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил свой выбор провести встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде, а не Киеве. По его словам, это не связано со страхом, что в украинской столице «падают ракеты». Дело лишь в близости этого города к Словакии, процитировало РИА «Новости» Фицо.

«Вы были в Киеве? Прошу вас… Не создавайте такой образ. Существует конфликт, который локализован. Моя позиция такая: я хотел встретиться с господином Шмыгалем на границе, они хотят Ужгород. <...> Едем в Ужгород», — отметил Фицо, отвечая на вопрос журналиста.

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Ранее премьер Словакии заявил, что Украине придется отдать России часть территорий, чтобы закончить конфликт. Он посоветовал украинцам не ждать, что «россияне уйдут из Донбасса или из Крыма».