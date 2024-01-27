Мир 27 января 2024, 12:30 Премьер Словакии поддержал программу помощи Евросоюза Украине Премьер Словакии Фицо поддержал программу помощи ЕС Украине на 50 млрд евро Lance Cpl. Christian Salazar/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо одобрил программу Евросоюза, подразумевающую выделение Украине 50 миллиардов евро. Об этом он заявил сетевому каналу информагентства ТАСР.

Фицо подвел итоги встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая прошла в Ужгороде 24 января. По словам премьера Словакии, мероприятие носило «прагматичный характер» и в итоге он приобрел партнера, с которым можно обсудить все возникающие вопросы в любой момент. Вскоре Шмыгаль посетит Словакию.

Роберт Фицо сообщил, что словацкая сторона принесла на консультации в Ужгороде гумпомощь, «поскольку обещали Украине поддержку в этом деле».

«Я одобрил и решение ЕС оказывать в течение следующих четырех лет финансовую помощь Украине в объеме 50 миллиардов евро», — добавил премьер Словакии.

Между тем СМИ писали, что во время переговоров Фицо и Шмыгаль разошлись во мнениях об украинском конфликте. Словацкий премьер заявил, что не верит в военное решение, но поддержит мирный план, и назвал Украину несуверенной страной, управляемой Соединенными Штатами.