Премьер Сербии рассказала о самочувствии привившихся «Спутником V»

В Сербии начали вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Побочных эффектов у привитых не возникло.

Сербский премьер-министр Ана Брнабич рассказала, как чувствуют себя получившие российскую вакцину. Ее слова привело РИА «Новости».

«Все люди, которых знаю, а знаю их много, принявших „Спутник V“, не имели никаких побочных эффектов», — отметила глава правительства Сербии.

Она добавила, что Белград начал переговоры с Москвой о приобретении новой вакцины «Спутник лайт», не требующей введения второй дозы. Стороны также обсуждают производство «Спутника V» в Сербии.

Накануне Сербия, напомнила премьер, получила вторую партию разработанной в РФ вакцины — 50 тысяч доз.

С 24 декабря сербов начали прививать от коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech. А первую партию вакцины из РФ в страну доставили 30 декабря. В январе 2021 года в Сербию также привезли Sinopharm из КНР.

Запись на вакцинацию электронная. Сербские граждане могут выбирать, каким препаратом сделать прививку. Минздрав страны уточнил, что до 42% населения хочет получить «Спутник V».