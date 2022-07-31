Премьер Саксонии заявил, что ФРГ в ближайшие годы не сможет отказаться от газа из России

В Германии пока до конца не осознают ситуацию, которая сложилась на фоне снижения поставок газа Россией. К такому мнению пришел премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, сообщила газета Zeit.

«Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны ее принять», — отметил политик.

В Германии стали говорить о создании пунктов обогрева, отметил Кречмер Это необходимо, чтобы граждане не мерзли из-за нехватки энергии. По его мнению, после падения объемов поставок российского газа вся экономика ФРГ оказалась под угрозой.

Аналогичная ситуация сложилась и в Швеции. Оператор электросетей сообщил о возможном отключении электроэнергии зимой.