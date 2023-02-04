Мир 04 февраля 2023, 20:57 Премьер Саксонии призвал сохранить «Северный поток» Премьер Саксонии Кречмер призвал сохранить «Северный поток» в интересах Германии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал власти Германии обеспечить безопасность газопровода «Северный поток». Об этом он сказал в интервью для радиостанции Radio Lausitz.

«Стоимость этого трубопровода составляет восемь миллиардов евро, и ежегодно по нему в Европу может поступать от 50 до 60 миллионов кубометров газа», — объяснил Кречмер.

Реклама

Политик добавил, что соленая морская вода может разрушить поврежденный газопровод «Северный поток» безвозвратно. По мнению Кречмера, будущее поколение должно задуматься о возможности возобновить отношения с Россией в области поставок газа.

Реклама

Следователи Германии не нашли доказательств причастности России к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Генеральный прокурор европейской страны Петер Франк сообщил, что собранных материалов пока недостаточно, чтобы назвать виновных.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, пока не будут получены конкретные доказательства, власти ФРГ не намерены выдвигать обвинения или высказывать какие-либо версии о диверсии на «Северных потоках».