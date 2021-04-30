Премьер Саксонии призвал продолжить сотрудничество с Россией

Германия должна продолжать сотрудничать с Россией, в том числе в плане строительства газопровода «Северный поток — 2». Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер не поддержал призыв партии «Зеленые» отказаться от проекта, сообщила Die Welt.

«Я не думаю, что стоит оспаривать международные договоры. С точки зрения внешней политики, это было бы безответственно и противоречило бы немецкой надежности. За этим кроется огромный конфликтный потенциал. Тот, кто продвигает этот большой проект, должен осознавать последствия», — заявил Кречмер.

Отказ Германии от сотрудничества с Россией только отдалит Москву от диалога и ослабит ее экономические связи с Европой, считает политик.

«Отказ от „Северного потока — 2“ продолжит толкать Россию в объятия Китая, в противоположном направлении от Европы. Россия, которая все меньше и меньше сотрудничает с ЕС, не станет от этого надежнее», — добавил Кречмер.

До этого премьер Саксонии уже выступал за «надежные» поставки газа из России в Германию.

Ранее «Зеленые» выступили против реализации российско-европейского проекта, написала «Политика сегодня». Недавно Анналена Баербок стала кандидатом в канцлеры от этой партии, она известна как критик проекта. Баербок призвала Берлин выработать «ясную позицию» в отношении Москвы и обвинила руководителя ХДС Армина Лашета в чрезмерной симпатии к России.