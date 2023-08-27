Мир 27 августа 2023, 12:24 Премьер Румынии подтвердил информацию о подготовке украинских пилотов F-16 Премьер Чолаку: Румыния приняла участие в подготовке украинских пилотов F-16 Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/globallookpress

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Румыния занималась подготовкой украинских военных, которые обучались управлению истребителями F-16. Об этом заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью газете Financial Times.

По его словам, Румыния в ближайшее время получит документы, которые разрешат проводить обучение военных ВСУ на территории государства.

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«Я ожидаю подписать протоколы [для пилотов] в ближайшие несколько дней, и это последнее оставшееся препятствие», — отметил политик.

Он добавил, что военные расходы сильно повлияли на бюджет Румынии. Центральный банк страны спрогнозировал дефицит бюджета до 7,5% ВВП.

Ранее Пентагон анонсировал запуск обучения для пилотов ВСУ. Военных научат управлению истребителями F-16, а также обеспечат программу изучения английского языка. Подготовку собирались начать в сентябре на территории США, хотя изначально планировали обучение в Дании и Нидерландах.