Премьер Португалии заявил об угрозе распада ЕС в случае принятия Украины

Расширение Евросоюза и включение в него новых стран потребует существенной реформы всей структуры объединения, в противном случае она развалится. С таким заявлением в парламенте Португалии выступил премьер-министр страны Антониу Кошта, комментируя предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС.

Глава правительства подчеркнул, что с самого начала призывал страны Евросоюза вести последовательные решения прежде, чем предлагать новых членов.

«ЕС нужна новая институциональная и бюджетная архитектура потому что эта интеграция станет не усилением Евросоюза, а его распадом, не поддержкой Украины, а ловушкой для Украины», — привело слова Кошты издание Lusa.

Лидеры стран Евросоюза предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС. Соответствующее решение приняли на голосовании в четверг, 23 июня. Председатель Европейского совета Шарль Мишель поздравил Владимира Зеленского и Майю Санду с первым шагом на пути в Единую Европу.

Ранее о своей поддержке по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что считает страну частью европейской семьи, но для окончательного объединения властям Украины придется провести огромную работу.