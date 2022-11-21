Мир 21 ноября 2022, 20:16 Премьер Португалии заявил о невозможности принять Украину в состав ЕС Премьер Португалии: у ЕС нет возможности принять в свой состав Украину РИА «Новости»

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Евросоюз давал многочисленные обещания о расширении и включении в свой состав Украины и стран Западных Балкан. Однако сейчас у ЕС нет возможности оправдать ожидания государств, которые рассчитывают на членство, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта. По его мнению, сейчас нужно признать этот факт, сообщил ТАСС.

По словам политика, нынешние кризисные условия действительно поставили вопрос о возможном расширении ЕС. Он напомнил об особенном стремлении в Евросоюз Украины. Кроме того, надежды были и у западнобалканских стран.

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Кошта заметил, что у ЕС есть четкие критерии, чтобы принимать новых членов. Но при этом нет критериев, чтобы адекватно оценить свои способности по расширению состава.

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«Будем откровенны: <…> Евросоюз не в состоянии оправдать ожидания, которые создает», — подчеркнул он.

По его оценке, таково на сегодняшний день институциональное и бюджетное устройство Евросоюза.

Ранее в Европарламенте выразили беспокойство из-за того, что ЕС оказался стратегически зависим от третьих стран, одна из которых — Китай.