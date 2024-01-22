Мир 22 января 2024, 15:40 Премьер Польши Туск заявил об «определенных конфликтах интересов» с Украиной Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/globallookpress

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Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с официальным визитом на Украину. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Польское радио.

Туск обсудит с властями Украины трудности во взаимоотношениях обеих стран. По его словам, сторонам предстоит обсудить множество двусторонних вопросов.

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«Нам предстоит обсудить много двусторонних вопросов. Существуют конфликты интересов, и мы об этом хорошо осведомлены», — сказал он.

Премьер Польши уточнил, что обсудит все вопросы с украинской стороной так, чтобы быстрее решить проблемы, а не сохранить или приумножить их.

Туск сообщал о запланированной поездке на Украину 13 января. По его словам, образовавшийся в соседней республике кризис остается для Польши главным приоритетом в сфере безопасности.

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш призвал НАТО готовиться к любым сценариям в отношении России. Такое заявление министр сделал на фоне наступления ВС РФ в рамках спецоперации на Украине.