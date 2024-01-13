13 января 2024, 00:31
Премьер Польши Туск анонсировал визит на Украину
Премьер-министр Польши Дональд Туск в ближайшие дни посетит Украину. Свой визит он анонсировал в интервью местному телеканалу Polsat News.
Туск подчеркнул, что ситуация на Украине остается для Польши главным приоритетом в сфере безопасности. Премьер-министр добавил, что планирует обсудить ситуацию вокруг польских перевозчиков, которые регулярно проводят блокады границы из-за недовольства льготами для украинских водителей.
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До поездки в Киев Туск встретится с президентом страны Анджеем Дудой. Между двумя главными лицами страны установились натянутые отношения, однако премьер заявил о необходимости иметь единую позицию по вопросам, касающихся Украины. Туск пообещал описать Дуде характер предстоящей миссии.
На прошлой неделе из-за очередной блокады украинско-польской границы образовалась пробка, в которую попали две тысячи водителей грузовиков. Прибывший на границу журналист заявил, что ситуация не исправилась даже после того, как поляки приостановили протест. Известно о нескольких случаях смертей в пробке.
Украина
Польша
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