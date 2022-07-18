Премьер Польши проведет совещание по вопросу дефицита угля

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал совещание по вопросу дефицита угля. Об этом сообщил пресс-секретарь кабмина Петр Мюллер.

«Сегодня состоится совещание премьер-министра Матеуша Моравецкого с вице-премьером Яцеком Сасиным, министром климата и окружающей среды Анной Москвой, главами других ведомств и руководителями компаний PGG (Польская горнодобывающая компания), Weglokox (Углекокс), PGE (Польская энергетическая группа) по вопросам текущей ситуации на рынке угля», — заявил в Twitter Мюллер.

Накануне премьер признал, что Польшу в ближайшее время коснется проблема доступности угля.

Ранее польские власти полностью запретили импорт угля из РФ. Запрет коснулся не только госкомпаний, но и частных фирм. Такое решение серьезно отразилось на доступности угля на рынке, а также на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков составляет около трех тысяч злотых (примерно 640 долларов).

Министерство климата и окружающей среды Польши в связи с этим отменило на 60 дней требования к качеству угля, который используется для отопления. Польский президент страны Анджей Дуда подписал закон о компенсациях организациям, которые будут продавать уголь индивидуальным потребителям не дороже 996 злотых (примерно 210 долларов) за тонну, напомнила газета «Известия».

Однако с реализацией решения возникли проблемы. Например, жители Щецинского района задали премьеру вопрос, где можно купить уголь по 210 долларов и почему в районе из трех складов угля работает только один, он предлагает уголь по 620 долларов за тонну.